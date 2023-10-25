Литва закупит у США усовершенствованные ракеты средней дальности на 100 млн долларов

Сам контракт Министерство обороны планирует подписать до конца 2023-го. За такие деньги к боеголовкам Вашингтон добавит и все необходимое к ним техническое оборудование. Это далеко не первая партия американского вооружения, которое получит литовская армия. Ранее Минобороны договорилось о покупке ракетных комплексов «Хаймарс», 500 броневиков, четырех ударных вертолетов. Кроме того, Литва уже много лет закупает в США противотанковые ракетные комплексы и различное оборудование связи.