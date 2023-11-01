Шойгу: ВСУ терпит поражение, обещанных Киеву F-16 хватит на 20 дней

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев терпит поражение несмотря на поставки вооружения НАТО, пишет РИА Новости.

Об этом Шайгу сообщил в ходе тематического селекторного совещания. Министр обороны РФ акцентировал внимание, что хотя НАТО поставляет новые виды вооружения в Украину, при этом «группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение».

Отчаянные попытки ВС Украины совершать атаки на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях приводят к значительным потерям в украинской армии и росту деморализации личного состава ВСУ. В это же время подразделения РФ продолжают продвижение и занимают выгодные позиции, подчеркнул Сергей Шойгу.

Глава Минобороны РФ также отметил плодотворную работу российских сил противовоздушной обороны, которые успешно ликвидируют средств воздушного нападения ВСУ, а также самолеты и оперативно-тактические ракеты ATACMS. Таким образом, по мнению Сергея Шайгу, около 20 дней понадобится ВС России для уничтожения обещанных Киеву истребителей F-16.