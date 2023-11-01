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В Австралии лесные пожары вышли из-под контроля

01 ноября 2023 14:56
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Новости Австралии. Лесные пожары, которые полыхают на севере Австралии, вышли из-под контроля. Десятки тысяч жителей штата Квинсленд получили приказ срочно эвакуироваться и перебраться в безопасные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии лесные пожары вышли из-под контроля-1

По данным властей, огонь полностью уничтожил около полусотни зданий, повреждены десятки километров железнодорожных путей, сгорели сотни машин. Выжжено около 10 тысяч гектаров лесов и полей, и пламя продолжает распространяться. В районы бедствия съезжаются пожарные со всей страны и даже Новой Зеландии.

# Пожар # Новости Австралии # Фотофакт

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