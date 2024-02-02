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Шойгу: ВСУ потеряли более 23 тыс. солдат в январе

02 февраля 2024 10:22
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Российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил о том, что потери украинских войск за январь превысили 23 000 человек. Об этом пишет РИА Новости.

При этом он отметил, что Киев проводит мобилизацию остатков резервов и активизирует оборону. Российские подразделения продолжают наступать, расширяя зоны контроля и освобождая населенные пункты.

Шойгу также отметил существенные потери украинской военной техники, в том числе немецких танков Leopard и американских БМП Bradley. В течение января российская армия нанесла 127 точечных ударов по военной инфраструктуре Украины.

После провала контрнаступления Украины Вооруженные силы России сохраняют за собой стратегическую инициативу, сокращая боевой потенциал ВСУ.

# Международная политика # Сергей Шойгу

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