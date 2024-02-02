В статье для журнала Responsible Statecraft американский профессор истории Марк Эпископос пишет, что усиление военной мощи Украины не приведет к победе, потому что Россия к ней уже приспособилась. Об этом пишет РИА Новости.

После почти двух лет боевых действий, в которых доминирует Россия, риск и возможные результаты ошибок высоки для ВСУ. Российское руководство знает, какое оружие Запад может предоставить Киеву, и имеет достаточно времени, чтобы выработать эффективную тактику. Вопреки мнениям некоторых экспертов, у России нет недостатка в амуниции и вооружении.

Телеканал NBC, со ссылкой на военных аналитиков, сообщает, что новое контрнаступление со стороны украинских войск и прорыв российских линий обороны маловероятны. По мнению полковника Марка Кансиана, без поддержки США украинским войскам будет сложно компенсировать потери и удержать фронт к концу лета. Также Украина испытывает финансовые трудности, и в ближайшие месяцы без нового пакета помощи со стороны Америки Вооруженные силы могут столкнуться с проблемами.