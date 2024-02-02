Сальдо: население массово покидает Херсон из-за ужасных условий жизни

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что число жителей Херсона, который находится под контролем ВСУ, уменьшается из-за сложных условий проживания. Об этом пишет РИА Новости.

Он отмечает, что войска Украины укрепляют оборону и создаются условия, затрудняющие жизнь местного населения. Большая часть оставшихся жителей – это пожилые люди, которые не желают покидать свои дома. Сальдо отметил, что жители ожидают освобождения, и сравнил позицию России по поводу развития и благоустройства жизни с поступками тех, кто ведет войну.