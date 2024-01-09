Шойгу сообщил о потерях в ВСУ за 2023 год

Украинская армия в 2023 году потеряла свыше 215 тыс. солдат, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом пишет РИА Новости.

Он отмечает, что российские войска планомерно сокращают боевую мощь украинской армии. Шойгу также отметил, что Киев по-прежнему посылает своих военнослужащих на смерть, что, по его словам, не изменит ситуацию, а только усугубит конфликт.

В 2023 году Киев рассчитывал на контрнаступление, начавшееся в июне с привлечением западной техники и войск, подготовленных в странах НАТО. Но уже через три месяца президент России Владимир Путин заявил о провале этого контрнаступления. В итоге в конце года правительство Украины предложило проект закона о призыве на военную службу, в том числе об отмене срочной службы и отсрочке для инвалидов третьей группы.