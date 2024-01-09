Площадь японского полуострова Ното увеличилась после землетрясения

Площадь полуострова Ното на главном японском острове Хонсю после произошедшего там 1 января мощного землетрясения увеличилась почти на 4,4 квадратных километра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исследования провели Японское географическое общество и Институт сейсмологии при Токийском университете. Согласно информации ученых, береговая линия района из-за подъема морского дна в некоторых местах продвинулась на север на расстояние до 250 метров. Они провели замеры на месте, а также проанализировали снимки региона из космоса.

Между тем увеличивается и число жертв разрушительного землетрясения. По последним данным, оно выросло до 202 человек.