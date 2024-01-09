Прямой эфир

Площадь японского полуострова Ното увеличилась после землетрясения

09 января 2024 11:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Площадь полуострова Ното на главном японском острове Хонсю после произошедшего там 1 января мощного землетрясения увеличилась почти на 4,4 квадратных километра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадь японского полуострова Ното увеличилась после землетрясения-1

Исследования провели Японское географическое общество и Институт сейсмологии при Токийском университете. Согласно информации ученых, береговая линия района из-за подъема морского дна в некоторых местах продвинулась на север на расстояние до 250 метров. Они провели замеры на месте, а также проанализировали снимки региона из космоса.

Между тем увеличивается и число жертв разрушительного землетрясения. По последним данным, оно выросло до 202 человек.

# Землетрясение # Новости Японии

Другие новости рубрики

Все новости
Швеция отправит в Латвию своих военных НАТО
09 января 2024 10:48

Швеция отправит в Латвию своих военных НАТО

Немецкие фермеры вновь блокируют дороги
09 января 2024 10:48

Немецкие фермеры вновь блокируют дороги

Киев подсчитал убытки за месяц приграничной блокады
09 января 2024 10:46

Киев подсчитал убытки за месяц приграничной блокады