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Минобороны Украины закупило 50 тысяч комплектов военной формы для женщин

09 января 2024 12:14
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По словам министра обороны Рустема Умерова, Министерство обороны Украины сделало первую закупку 50 000 единиц женской военной формы. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее старший сержант ВСУ Алина Сарнацкая заявила, что женская форма пока недоступна и будет доступна лишь через 5 лет. Помимо формы, Министерство обороны приобрело 100 тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников, что позволило сэкономить 11,7 миллиона гривен за счет переговоров о снижении цен.

За два года количество женщин-военнослужащих в стране увеличилось на 40%, и сейчас в ВСУ служит почти 43 тысячи женщин. Теперь женщинам, как и мужчинам, можно служить в армии с 18 до 60 лет. В течение 2019 года девушкам разрешили поступать в военные лицеи.

# Международная политика

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