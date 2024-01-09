Bloomberg: в 2024-м Землю настигнет рекордная жара

По данным Bloomberg и специалистов, в 2024 году может установиться новый температурный рекорд из-за повышения температуры в связи с явлением Эль-Ниньо. Об этом пишет РИА Новости.

Это естественное явление приводит к аномальному росту температуры воды. В 2023 году средняя температура была на 1,4 градуса Цельсия больше, чем в доиндустриальную эпоху, и в 2024 году ожидается повышение на 1,3-1,6 градуса Цельсия. Эль-Ниньо может привести к «запаздыванию» потепления в Тихом океане и роста температуры на Земле.

Это может повлечь за собой изменения, которые значительно повлияют на состояние сельского хозяйства и усилят лесные пожары. По прогнозу Всемирной метеорологической организации ООН, в течение ближайших пяти лет из-за парниковых газов и смены фаз океанических течений глобальные температуры могут достичь рекордных значений.