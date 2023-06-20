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Шойгу: применение Storm Shadow вне зоны СВО повлечет удары по центрам принятия решений

20 июня 2023 10:47
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Если ракеты Storm Shadow и HIMARS будут применены вне зоны спецоперации, то это повлечет за собой мгновенный удар по украинским центрам принятия решений. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

Шойгу выразил мнение, что такое задействование ракет будет означать полное втягивание США и Великобритании в конфликт. Об этом он сказал на заседании коллегии Министерства обороны России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступательной операции 4 июня со стороны Украины. Он отметил, что ни на одном направлении украинские войска не достигли успехов. Попытки нанести атаки провалились, но наступательный потенциал ВС Украины еще сохранился. 

# Международная политика # Сергей Шойгу

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