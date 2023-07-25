Шойгу поедет в КНДР по случаю 70-летия победы в Корейской войне

Делегация России во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу посетит Северную Корею по приглашению Министерства обороны КНДР, пишет РИА Новости.

Поездка приурочена к проведению торжественных мероприятий, связанных с 70-летием победы корейского народа в национально-освободительной войне 1950-1953 гг. Визит запланирован на 25-27 июля. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что визит будет содействовать укреплению связей между Москвой и Пхеньяном в военных вопросах, а также послужит важным этапом в развитии сотрудничества между двумя странами.