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Шойгу поедет в КНДР по случаю 70-летия победы в Корейской войне

25 июля 2023 14:50
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Делегация России во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу посетит Северную Корею по приглашению Министерства обороны КНДР, пишет РИА Новости.

Поездка приурочена к проведению торжественных мероприятий, связанных с 70-летием победы корейского народа в национально-освободительной войне 1950-1953 гг. Визит запланирован на 25-27 июля. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что визит будет содействовать укреплению связей между Москвой и Пхеньяном в военных вопросах, а также послужит важным этапом в развитии сотрудничества между двумя странами.

# Международная политика # Сергей Шойгу

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