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WSJ: один из европейский союзников Украины усомнился в способности ВСУ вернуть территории

25 июля 2023 14:17
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Одна из европейских стран, которая является сильным союзником Киева, усомнилась в способности Украины возвратить контролируемые Россией территории или отвоевать Крым, пишет РИА Новости со ссылкой Wall Street Journal.

Высокопоставленный чиновник из этой страны сказал, что Киеву будет крайне сложно отбить все потерянные территории, в том числе Крым и территории в Донбассе.

С 4 июня украинское контрнаступление на юге Донецкой, Артемовской и Запорожской областей стартовало. Киев ввел в бой подготовленные НАТО бригады, вооруженные западной техникой, в том числе известными танками Leopard.

# Международная политика

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