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Доступна только неотложная помощь – израильские врачи начали забастовку

25 июля 2023 13:56
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Новости Израиля. Медицинская ассоциация Израиля начала забастовку. Она продлится сутки в знак несогласия с принятием судебной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доступна только неотложная помощь – израильские врачи начали забастовку-1

Больницы по всей стране работают по графику выходных, оказывается только неотложная помощь.

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# Забастовка # Новости Израиля # Фотофакт

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