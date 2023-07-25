Доступна только неотложная помощь – израильские врачи начали забастовку

Новости Израиля. Медицинская ассоциация Израиля начала забастовку. Она продлится сутки в знак несогласия с принятием судебной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. Медицинская ассоциация Израиля начала забастовку. Она продлится сутки в знак несогласия с принятием судебной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больницы по всей стране работают по графику выходных, оказывается только неотложная помощь.
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