Во время тушения пожара в Греции упал самолёт – крушение снял местный телеканал

Новости Греции. Самолет упал во время тушения пожара на греческом острове Эвбея. Экипаж погиб на месте. Момент крушения удалось заснять местному телеканалу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на усилия спасателей, Греция полыхает вторую неделю. Огнем уничтожены тысячи гектаров пастбищ и посевов. Напряженная ситуация сохраняется на острове Родос. Там проводят самую масштабную эвакуацию в истории страны. В безопасные районы перевезти планируют около 30 тысяч человек – это местные жители и туристы. На острове работает оперативный штаб и центр временного размещения. По суше и воде в безопасные районы уже отправились 15 тысяч человек.