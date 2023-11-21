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Шойгу озвучил потери ВСУ за ноябрь

21 ноября 2023 12:48
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По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, с начала месяца потери армии Украины составляют около 14 тыс. человек. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил также, что российская армия по-прежнему продолжает ослаблять наступающие силы противника, многие из них сдаются в плен, понимая всю бессмысленность попытки прорвать оборону. 

Русские войска успешно ведут оборону, удерживая линию фронта и последовательно улучшая свое положение. С началом июня (старт контрнаступления Украины) и до начала октября потери украинской стороны превысили 90 тыс. человек, а все предпринятые попытки контратаки оказались неудачными.

# Международная политика # Сергей Шойгу

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