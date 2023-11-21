В Киев приехал глава Евросовета Мишель

О прибытии в Киев глава Европейского совета Шарль Мишель объявил в социальных сетях. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в столицу Украины также приехали президент Молдавии Майя Санду, министр обороны Германии Борис Писториус и глава Пентагона Ллойд Остин. Как пишет Politico, Мишель приехал в Украину для участия в событиях, приуроченных к годовщине протестов на Майдане.

Майдан Незалежности, центральная площадь Киева, был захвачен в 2013 году силами сторонников европейской интеграции после заявления властей о том, что они откладывают заключение ассоциации с ЕС. Это послужило толчком к началу противостояния, приведшего в 2014 году к уходу президента Виктора Януковича и замене его Петром Порошенко.