На Гавайях самолёт-разведчик США рухнул в океан

На Гавайях самолет-разведчик США пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и рухнул в океан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все девять человек, находившихся на борту, остались целы, а воздушное судно не утонуло только потому, что в зоне незапланированной посадки оказалось достаточно мелко. Для спасения экипажа к месту ЧП были направлены военные катера.

По предварительным данным, причиной крушения могли стать несколько факторов: плохая погода – в момент посадки аэродром накрыл сильный туман – и очень короткая взлетно-посадочная полоса.