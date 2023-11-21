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На Гавайях самолёт-разведчик США рухнул в океан

21 ноября 2023 12:02
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На Гавайях самолет-разведчик США пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и рухнул в океан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Гавайях самолёт-разведчик США рухнул в океан-1

Все девять человек, находившихся на борту, остались целы, а воздушное судно не утонуло только потому, что в зоне незапланированной посадки оказалось достаточно мелко. Для спасения экипажа к месту ЧП были направлены военные катера.

По предварительным данным, причиной крушения могли стать несколько факторов: плохая погода – в момент посадки аэродром накрыл сильный туман – и очень короткая взлетно-посадочная полоса.

# ЧП # Новости США # Фотофакт

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