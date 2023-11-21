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9 человек погибли во время урагана в Турции

21 ноября 2023 11:52
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9 человек погибли, 11 пропали без вести во время урагана, который обрушился на Турцию. Сильные дожди, ветер и наводнения накрыли почти всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 человек погибли во время урагана в Турции-1

В ликвидации последствий непогоды задействованы около 10 тысяч сотрудников департамента чрезвычайных ситуаций и береговой охраны. Ими спасены 110 человек, сообщается о 53 пострадавших. Из-за сильного шторма разбился о берег и турецкий сухогруз. 12 членов экипажа благополучно эвакуированы.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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