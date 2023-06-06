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Шойгу назвал потери армии России при контрнаступлении ВСУ: 71 погиб, 210 ранены

06 июня 2023 14:30
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Во время защиты от украинской атаки, российская объединенная группировка войск понесла следующие потери: 71 военнослужащий погиб и 210 получили ранения. Было уничтожено 15 танков, 9 бронемашин, 2 автомобиля и 9 орудий. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

Шойгу заявил о провале контрнаступления ВСУ на всех участках фронта

Министр обороны РФ уточнил, что армия Украины понесла колоссальные потери: до 3715 личного состава, 52 танка, 207 бронемашин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета.

# Международная политика # Сергей Шойгу

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