Шойгу назвал потери армии России при контрнаступлении ВСУ: 71 погиб, 210 ранены

Во время защиты от украинской атаки, российская объединенная группировка войск понесла следующие потери: 71 военнослужащий погиб и 210 получили ранения. Было уничтожено 15 танков, 9 бронемашин, 2 автомобиля и 9 орудий. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

Шойгу заявил о провале контрнаступления ВСУ на всех участках фронта

Министр обороны РФ уточнил, что армия Украины понесла колоссальные потери: до 3715 личного состава, 52 танка, 207 бронемашин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета.