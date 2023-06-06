Беларусь или Словения? В Нью-Йорке пройдут выборы в Совет безопасности ООН

Выборы в Совет безопасности ООН состоятся сегодня, 6 июня, в Нью-Йорке. Беларусь претендует на место непостоянного члена организации на 2024-2025 годы. Заявка была оформлена еще в 2007-м и на протяжении 15 лет наша страна была единственным кандидатом от Восточноевропейской региональной группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако ситуация в корне изменилась в декабре 21-го. Вопреки регламенту и всем дипломатическим традициям, в Совбез Организации в спешном порядке решила пробиться Словения, что называется, без очереди. Хотя ранее Любляна заявляла, что не будет претендовать на этот пост до 2042 года. На прошедших в мае дебатах наш постоянный представитель при Организации поинтересовался у представителя Словении, чем было мотивировано их решение. Внятного ответа так и не последовало. А вот выводы экспертов однозначны: не обошлось без влияния коллективного Запада. Впрочем, это публично признал и премьер-министр Словении, который заявил, что правительство выполняет поручение Вашингтона и Брюсселя.

Достоверно известно, что Словения не единственная страна, которой предлагалось выдвинуть свою кандидатуру против Беларуси, но многие отказались от этой авантюры. Таким образом, в очередной раз Запад открыто демонстрирует стремление взять под контроль главную международную трибуну. Словения – член Европейского союза и НАТО – разумеется, пользуется поддержкой. А выдвижение страны в качестве конкурента преследует вполне определенные цели – не допустить избрания Беларуси и укрепить позиции Запада в составе Совбеза ООН.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В последнее время в Организации Объединенных Наций все меньше и меньше соблюдаются определенные дипломатические договоренности, то, что работало десятилетиями, когда страны стремились строить свою политику в этой организации на основе взаимного уважения, доверия. Мы видим, что это уже и лимит доверия, когда страна, которая выдвинула свою кандидатуру на избрание в 2047 году – я говорю о Словении – поступает таким образом. Это, мягко говоря, политический цинизм, который все больше и больше продвигается коллективным Западом не только в Организации Объединенных наций, в целом в международных отношениях.

Увенчается ли успехом попытка политической манипуляции процедурами ООН – станет известно уже сегодня. Выборы проводятся путем тайного голосования, в котором участвуют все государства-участники. Для успешного избрания необходимо набрать 2/3 голосов.