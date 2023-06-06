Политолог провела параллели между конфликтами в Косово и Закавказье. Как себя выдали западные элиты?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, почему Балканы оказались на грани войны и есть ли шанс на прекращение исторического отступления сербского народа, обсудили в программе « САСС уполномочен заявить » .

Надежда Сасс, СТВ: В рамках последнего обострения вокруг Косова в моем понимании проявилась интересная черта нового формирующегося миропорядка, желание великих держав управлять эскалацией. Мы видим, как дружно и громко западные столицы одернули албанцев. Это похоже на требование Вашингтона к Израилю воздерживаться от масштабных атак на объекты ядерной инфраструктуры в Иране и звучащие регулярно призывы к Киеву не использовать американские ракеты для ударов по внутренним районам России.

Надежда Сасс: Как вы полагаете, это линия именно Администрации Байдена или общий консенсус западных элит, что времена вседозволенности, когда они сами открыто бомбили тот же Белград или Багдад с Триполи, уже прошли?

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:

Давайте вспомним известную шутку, что язык дан дипломату, чтобы скрывать подлинные мысли. Что наблюдаю я? Для меня это очень тревожная ситуация. Есть три автономии – это проблемы сербов в Косово, Приднестровье и Карабах. Обратите внимание, как запараллелено в западном стратегическом сценарии повышение эскалации и уровня напряжения в этих зонах, которые могут создать (даже при достижении определенных успехов для Российской Федерации) очень большие репутационные потери в том новом мире, который Россия пытается выстроить, по крайней мере в зоне Ближнего и Среднего Востока, в отношениях с Индией, Китаем, странами БРИКС и так далее.

Это очень серьезный вопрос, который пытаются как-то «замылить», отнести на второй план. Запараллеленность урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном в Закавказье и этого косовского сценария просто поражает. Это делается одновременно. Причем видно, как Вучич и Пашинян оказались приблизительно на одной и той же позиции. Посмотрите сами, сравните это дело. С одной стороны, идут гарантии заверения премьер-министру Армении и президенту Сербии. А с другой стороны, понятно, что эти гарантии не стоят выеденного яйца и ломаного гроша.

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Конфликт в Косово не единственная проблема для Сербии. С чем еще столкнулась страна?