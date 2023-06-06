Шойгу заявил о провале контрнаступления ВСУ на всех участках фронта

Трое суток Киев наступал на отдельных участках фронта, задействовав существенное количество техники и личного состава. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Он отметил, что все усилия противника были пресечены. С героическим мужеством российские солдаты и офицеры сумели остановить врага. Цели противоположной стороны не были достигнуты, а потери оказались весьма значительными и несравнимыми.

За 3 дня боевых действий ВСУ потеряли до 3715 человек личного состава, 52 танка, 207 бронемашин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, подытожил Шойгу.