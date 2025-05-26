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Шесть человек ранены при стрельбе в Колорадо

26 мая 2025 07:36
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Шесть человек ранены при стрельбе в американском Колорадо. Один из пострадавших – в критическом состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шесть человек ранены при стрельбе в Колорадо-2

Все случилось возле школы в городе Колорадо-Спрингс. По данным полиции, несколько групп людей устроили перестрелку. Пули повредили припаркованные рядом автомобили и здания. Сделано более 20 выстрелов. Полиция оцепила район происшествия. Ведется поиск подозреваемых.

# ЧП # Стрельба в США

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