Шесть человек ранены при стрельбе в Колорадо

Германия намерена полностью оснастить армию оружием и военной техникой к 2029-му

В первую очередь усилят защиту от воздушных угроз, в том числе беспилотников. Кроме того, внимание – развитию возможностей для нанесения глубоких высокоточных ударов, чтобы уничтожать цели на расстоянии более 500 километров.