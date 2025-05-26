Шесть человек ранены при стрельбе в Колорадо

Шесть человек ранены при стрельбе в американском Колорадо. Один из пострадавших – в критическом состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шесть человек ранены при стрельбе в американском Колорадо. Один из пострадавших – в критическом состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все случилось возле школы в городе Колорадо-Спрингс. По данным полиции, несколько групп людей устроили перестрелку. Пули повредили припаркованные рядом автомобили и здания. Сделано более 20 выстрелов. Полиция оцепила район происшествия. Ведется поиск подозреваемых.