Тысячи демонстрантов вышли на протесты на улицы Мадрида

По убеждению протестующих, сейчас сфера находится под угрозой из-за растущей приватизации. Толпы людей прошли маршем с плакатами и барабанами, скандируя такие лозунги, как «государственное здравоохранение не продается». Протестующие обвиняют региональные власти в подрыве общественного здравоохранения путем приватизации и уверены, что без вмешательства правительства система может рухнуть. Напомним, в апреле 2025 года несколько тысяч врачей из различных регионов Испании также провели акцию протеста в центре Мадрида, требуя улучшения условий труда и отказа от ущемляющих их права изменений законодательства.