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Тысячи демонстрантов вышли на протесты на улицы Мадрида

26 мая 2025 07:27
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Тысячи демонстрантов заполнили улицы Мадрида, требуя срочных реформ для защиты и улучшения системы общественного здравоохранения Испании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи демонстрантов вышли на протесты на улицы Мадрида-2

По убеждению протестующих, сейчас сфера находится под угрозой из-за растущей приватизации. Толпы людей прошли маршем с плакатами и барабанами, скандируя такие лозунги, как «государственное здравоохранение не продается». Протестующие обвиняют региональные власти в подрыве общественного здравоохранения путем приватизации и уверены, что без вмешательства правительства система может рухнуть. Напомним, в апреле 2025 года несколько тысяч врачей из различных регионов Испании также провели акцию протеста в центре Мадрида, требуя улучшения условий труда и отказа от ущемляющих их права изменений законодательства.

# Акции протеста

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