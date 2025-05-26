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Впервые с 1960 года. Сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею

26 мая 2025 07:33
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Впервые с 1960 года. Сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею-0

Сборная США стала чемпионом мира впервые с 1960 года, победив Швейцарию в овертайме. Этот результат позволил России, которая была отстранена от участия в международных турнирах, занять первое место в рейтинге IIHF. Об этом пишет ТАСС.

При Патрике Фишере сборная Швейцарии трижды доходила до финала, но опять проиграла. После ошибки Свена Андригетто единственную шайбу в овертайме забросил Тейдж Томпсон. Вратарь Леонардо Дженони, признанный самым ценным игроком турнира, также получил звание лучшего вратаря.

Лучшим защитником был выбран американец Зак Веренски, а лучшим нападающим – чех Давид Пастрняк. Для Швейцарии этот турнир оказался последним для 41-летнего Андреаса Амбюля.

Американцы отметили победу с майкой Джонни Годро, который скончался прошлым летом. В память о нем команда наклеила на шлемы специальные наклейки.

Фото: pixabay

# Хоккей

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