Германия намерена полностью оснастить армию оружием и военной техникой к 2029-му

Германия намерена полностью оснастить армию оружием и другой военной техникой к 2029 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь усилят защиту от воздушных угроз, в том числе беспилотников. Кроме того, внимание – развитию возможностей для нанесения глубоких высокоточных ударов, чтобы уничтожать цели на расстоянии более 500 километров. Увеличат арсеналы всех типов боеприпасов. Армия получит оборудование для радиоэлектронной борьбы. По планам властей ФРГ, к 2031 году численность Вооруженных сил нужно нарастить до 203 тысяч человек.