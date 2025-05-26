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Германия намерена полностью оснастить армию оружием и военной техникой к 2029-му

26 мая 2025 07:34
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Германия намерена полностью оснастить армию оружием и другой военной техникой к 2029 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия намерена полностью оснастить армию оружием и военной техникой к 2029-му-2

В первую очередь усилят защиту от воздушных угроз, в том числе беспилотников. Кроме того, внимание – развитию возможностей для нанесения глубоких высокоточных ударов, чтобы уничтожать цели на расстоянии более 500 километров. Увеличат арсеналы всех типов боеприпасов. Армия получит оборудование для радиоэлектронной борьбы. По планам властей ФРГ, к 2031 году численность Вооруженных сил нужно нарастить до 203 тысяч человек.

# Международная политика

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