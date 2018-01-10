Шел сдавать экзамен. В Китае ученик появился в школе с заледеневшими волосами

Новости Китая. В провинции Юньнань в Китае ученик начальной школы пришёл на занятия с обледеневшими волосами.

Как сообщает портал ECNS, необычный вид третьеклассника удивил учителя. Преподаватель сфотографировал мальчика и поделился фотографией с директором. Фотография попала в интернет и стала вирусной среди жителей Китая.

Утром того дня было -9 градусов. Ученик оделся недостаточно тепло и шёл 4,5 километра, чтобы сдать экзамен. Появление мальчика с заиндевевшими волосами, бровями и ресницами вызвало смех среди одноклассников.

Родители мальчика работают в других городах. Ученик живёт с братьями и сёстрами. В школе его кормят завтраком и обедом, но отопления в классах нет.

Настойчивость часто бывает оценена. Летом прошлого года аргентинский мальчик сфотографировался с футболистом Месси.