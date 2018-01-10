В США аллигаторы вмёрзли в лёд из-за сильных холодов

Новости США. В одном из парков Северной Каролины в США аллигаторы вмёрзли в лёд. Видео происшествия было опубликовано на странице Shallotte River Swamp Park в Facebook.

По данным Daily Mail, холоднокровные животные могут регулировать тепло в своём теле. Когда температура падает, рептилии поднимают кончик носа над поверхностью воды. Это позволяет им дышать, если водная гладь покрывается льдом.

Эксперты утверждают, что аллигаторы живы и с ними всё в порядке. Когда лёд растает, пресмыкающиеся восстановят терморегуляцию в своём теле.

Видео с вмёрзшими в лёд рептилиями уже набрало 373 тысячи просмотров и множество комментариев.

«Вы, ребята, теперь знамениты!»,

«Пока не растает лёд. Выживание зимой»,

«Удивительно... они также замедляют сердечный ритм до 1-2 ударов в час. Природные мастера выживания».

Аномальные морозы в США продолжаются.