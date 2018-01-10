Прямой эфир

Около 500 человек атаковали министерство труда в Афинах: люди недовольны законопроектом о забастовках

10 января 2018 08:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. Активисты в Афинах штурмовали министерство труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 500 человек прокладывали себе путь в здание с помощью бит и ломов. Ворвавшись в помещение, протестующие поднялись на 8 этаж, где встретились с министром.

Около 500 человек атаковали министерство труда в Афинах: люди недовольны законопроектом о забастовках-1

К таким агрессивным действиям людей подтолкнул внесенный в парламент законопроект об ограничении частоты забастовок в стране. Разъяренная толпа потребовала отозвать документ, однако им было отказано.

Напомним, ужесточение социальной политики и реформирование экономики являются для Греции условиями получения международной финансовой помощи.

Около 500 человек атаковали министерство труда в Афинах: люди недовольны законопроектом о забастовках-4

# Забастовка

Другие новости рубрики

Все новости
У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами: погибли около 50 человек
10 января 2018 08:51

У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами: погибли около 50 человек

В Пакистане у здания правительства прогремел мощный взрыв: погибли шесть человек, из них четверо – полицейские
10 января 2018 08:48

В Пакистане у здания правительства прогремел мощный взрыв: погибли шесть человек, из них четверо – полицейские

Оползни и наводнения обрушились на Калифорнию: кадры с места ЧП
10 января 2018 08:06

Оползни и наводнения обрушились на Калифорнию: кадры с места ЧП