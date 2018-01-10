Около 500 человек атаковали министерство труда в Афинах: люди недовольны законопроектом о забастовках

Новости Греции. Активисты в Афинах штурмовали министерство труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 500 человек прокладывали себе путь в здание с помощью бит и ломов. Ворвавшись в помещение, протестующие поднялись на 8 этаж, где встретились с министром.
К таким агрессивным действиям людей подтолкнул внесенный в парламент законопроект об ограничении частоты забастовок в стране. Разъяренная толпа потребовала отозвать документ, однако им было отказано.
Напомним, ужесточение социальной политики и реформирование экономики являются для Греции условиями получения международной финансовой помощи.