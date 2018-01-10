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Джордж из фильма «Трое в лодке, не считая собаки». Не стало Михаила Державина

10 января 2018 09:03
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Новости России. Не стало Михаила Державина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информацию о смерти народного артиста России подтвердили в Московском академическом театре сатиры.

Актер ушел из жизни в возрасте 81 года от продолжительной тяжелой болезни. Широкой публике Державин известен своими ролями в кино. Он сыграл в таких фильмах, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Бабник» и «Моя морячка». О дате прощания с артистом будет объявлено позже.

Михаил Державин умер после продолжительной тяжёлой болезни (здесь подробнее).

# Фотофакт # Некролог # Михаил Державин

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