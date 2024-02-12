Шатров: Залужный или Зеленский – это важно, но Британии важнее, чтобы продолжалась война

Насколько сегодня устойчив режим Зеленского и почему Европа так упорно не желает мира через компромисс? Самые заметные политические события мира обсудят эксперты в ток-шоу « САСС уполномочен заявить ».

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):

Великобритания имеет свои интересы в мировой политике. Она периодически подставляет плечо США, когда они ослабевают, при этом свои интересы преследуют. Этот тандем не самый прочный, поэтому хорошо, что вы обратили внимание на отдельную роль Великобритании. Великобритания не игрушка в руках США, во многом самостоятельный игрок.

У Великобритании есть планы в отношении Европейского континента. Украина их интересует как инструмент, через который можно управлять Европой. Залужный или Зеленский – это важно, но важнее, чтобы продолжалась война, потому что это позволяет истощать Европу. Интересы вроде похожи на американские, но немного со своим британским акцентом. Истощать Европу не для того, чтобы ее превратить в пространство, где выжженные земли. Нет. Сделать немцев сговорчивыми, более сговорчивыми сделать французов, поляков.

Все те потери, которые имела Великобритания, будучи в ЕС, компенсировать в новой роли, будучи независимой, не входящей в этот блок, но получая дивиденды от этого континента. Нужна война. Я не знаю, в данной ситуации Залужный ястреб или нет. Залужный выступает с позицией вроде адекватных оценок реальной ситуации. Нужен ли Залужный в данном случае Великобритании? Я сомневаюсь, что Залужный вообще кому-то нужен. Мне кажется, это информационная кампания, специальная игра, направленная на то, чтобы показать противоречия, которые существуют в политической верхушке, противоречия с военными.