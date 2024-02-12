Совбез ООН по запросу России обсудит ситуацию в Украине

Совет безопасности ООН соберется на заседание по запросу России. Главная тема – ситуация в Украине. Дата для обсуждения выбрана не случайно. 12 февраля 2015 года в белорусской столице был подписан договор, который в том числе предусматривал полное прекращение огня и отвод тяжелых вооружений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В российском МИД пояснили, что запросили проведение заседания на этот день ради напоминания о том, какой исторический шанс для мирного решения кризиса был упущен киевским режимом и его западными спонсорами. Кроме того, планируют поднять и тему провала СБ ООН как органа, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. И все из-за действий стран коллективного Запада. Начнется заседание в 18 часов по минскому времени.