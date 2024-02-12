В Польше заявили о необходимости получения ядерного оружия от США

Польский генерал Ярослав Крашевский заявил, что Польша должна в ближайшие годы обзавестись ядерным оружием. Об этом пишет РИА Новости.

«Я считаю этот сценарий реальным», - сказал он.

Он назвал этот вариант реалистичным и заявил, что это оружие может быть приобретено в рамках натовской программы Nuclear Sharing. Крашевски подчеркнул, что несмотря на высокие затраты на содержание атомного оружия, у безопасности нет цены. В свою же очередь, Сергей Лавров, глава российского МИДа, заявил в ответ на размещение ядерного оружия США в Европе о том, что России будут необходимы «компенсационные меры».