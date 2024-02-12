Кирби станет новым помощником президента США

Координатор стратегических коммуникации в совете национальной безопасности США Джон Кирби получит более широкие полномочия и новое место работы в Белом доме в качестве помощника президента. Об этом пишет РИА Новости.

Он будет заниматься вопросами координации коммуникации в сфере государственной безопасности во всех ведомствах и продолжит выступления на информационных брифингах. В новой структуре Кирби наймет небольшую группу, которая будет заниматься координацией коммуникаций в сфере национальной безопасности. Отмечалось, что в Белом доме существует напряженность между Кирби и секретарем по связям с прессой Карин Жан-Пьер, которая отвечает за взаимодействие с прессой.