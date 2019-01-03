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Шатдаун в США может продлиться ещё несколько недель

03 января 2019 12:30
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Новости США. Согласовать бюджет на 2019 год демократам и республиканцам все еще не удается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шатдаун в США может продлиться ещё несколько недель-1

Камнем преткновения стала стена на границе с Мексикой, на финансирование которой президент требует выделить 5 миллиардов долларов. Однако демократы готовы дать не более 26 % от этой суммы.

2 января Дональд Трамп провел переговоры с лидерами демократов и республиканцев в сенате и палате представителей и сообщил, что не подпишет бюджет, пока его просьба не будет удовлетворена.

Шатдаун в США может продлиться ещё несколько недель-4

Из-за отсутствия финансирования с 22 декабря ряд министерств и ведомств США, включая Госдепартамент, Минюст, МВБ, министерства транспорта и сельского хозяйства приостановили работу.

# США # Дональд Трамп # Фотофакт

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