Шатдаун в США может продлиться ещё несколько недель

Новости США. Согласовать бюджет на 2019 год демократам и республиканцам все еще не удается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Камнем преткновения стала стена на границе с Мексикой, на финансирование которой президент требует выделить 5 миллиардов долларов. Однако демократы готовы дать не более 26 % от этой суммы.

2 января Дональд Трамп провел переговоры с лидерами демократов и республиканцев в сенате и палате представителей и сообщил, что не подпишет бюджет, пока его просьба не будет удовлетворена.