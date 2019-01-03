Уроженка Беларуси погибла из-за взрыва подъезда в Магнитогорске

Новости России. Среди погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске оказалась уроженка Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Среди погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске оказалась уроженка Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Анисимова из Осиповичского района жила в этом российском городе с 2010 года. С момента трагедии она числилась пропавшей без вести. Ее фамилия значится в списках опознанных жертв, которые были опубликованы несколько часов назад.
Поисковая операция на месте ЧП продолжаются. Число жертв увеличилось до 38. 4 января в Магнитогорске пройдут первые похороны погибших.