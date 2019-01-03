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Астронавт случайно вызвал службу спасения с МКС

03 января 2019 11:42
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Новости мира. Звонок из космоса: астронавт с МКС случайно связался с американской службой спасения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Астронавт случайно вызвал службу спасения с МКС-1

Голландец Андре Кейперс хотел набрать номер Космического центра в Хьюстоне, однако в условиях невесомости пропустил одну цифру, и вместо 9011 набрал 911.

Астронавт случайно вызвал службу спасения с МКС-4

На следующий день астронавту пришло электронное письмо с вопросом, по какой причине он обращался в службу спасения. Выяснилось, что спасатели прибыли с проверкой в комнату, где находится оборудование для связи между Землей и станцией.

# Космос # Фотофакт

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