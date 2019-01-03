Астронавт случайно вызвал службу спасения с МКС

Новости мира. Звонок из космоса: астронавт с МКС случайно связался с американской службой спасения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На следующий день астронавту пришло электронное письмо с вопросом, по какой причине он обращался в службу спасения. Выяснилось, что спасатели прибыли с проверкой в комнату, где находится оборудование для связи между Землей и станцией.