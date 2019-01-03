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В Ереване машина въехала в остановку: пострадали четыре человека, в том числе двое детей

03 января 2019 09:17
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Новости Армении. Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в столице Армении. Инцидент произошел в квартале Нарекаци на окраине города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ереване машина въехала в остановку: пострадали четыре человека, в том числе двое детей-1

От столкновения остановка перевернулась. Четыре человека, которые ожидали транспорт, получили различные ранения. В их числе двое детей. Медики доставили травмированных в близлежащую больницу. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Установить личность водителя пока не удалось.

# Авария # Фотофакт

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