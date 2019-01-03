В Ереване машина въехала в остановку: пострадали четыре человека, в том числе двое детей

Новости Армении. Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в столице Армении. Инцидент произошел в квартале Нарекаци на окраине города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От столкновения остановка перевернулась. Четыре человека, которые ожидали транспорт, получили различные ранения. В их числе двое детей. Медики доставили травмированных в близлежащую больницу. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Установить личность водителя пока не удалось.