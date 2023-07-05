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Сфере здравоохранения Латвии не хватает инвестиций

05 июля 2023 06:18
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Новости Латвии. 27 миллионов евро не хватает латвийской сфере здравоохранения для нормальной работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сфере здравоохранения Латвии не хватает инвестиций-1

Авторы ряда изданий уверены, что ситуация критическая и грозит серьезными проблемами. В частности, под вопросом медуслуги, которые должны оказывать профильные учреждения. Государство не против поддержать сектор и согласовало инвестиции. Но сумма, которую просил Минздрав, куда выше.

# Кризис в ЕС # Новости Латвии # Фотофакт

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