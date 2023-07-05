Сфере здравоохранения Латвии не хватает инвестиций

Новости Латвии. 27 миллионов евро не хватает латвийской сфере здравоохранения для нормальной работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторы ряда изданий уверены, что ситуация критическая и грозит серьезными проблемами. В частности, под вопросом медуслуги, которые должны оказывать профильные учреждения. Государство не против поддержать сектор и согласовало инвестиции. Но сумма, которую просил Минздрав, куда выше.