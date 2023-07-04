Британии угрожает масштабная забастовка врачей

По информации издания, старшие врачи больниц проголосовали за проведение забастовки. Инициативу поддержали 86 % опрошенных. Повод – потеря дохода медперсонала. В реальном выражении зарплата работников упала на 35 % за последние 15 лет. Пока бастовать медики планирует всего двое суток: 20 и 21 июля. Если акция не даст результатов, прибегнуть придется к более серьезным способам, заявили в профсоюзе. Поскольку врачей не устраивает то, что власти фактически обесценили их труд.