В США 8 человек застряли на аттракционе

Новости США. Трагедией едва не завершились развлечения в американском парке аттракционов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восемь человек застряли на аттракционе и провесили вниз головой около трех часов.
Новости США. Трагедией едва не завершились развлечения в американском парке аттракционов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восемь человек застряли на аттракционе и провесили вниз головой около трех часов.
Среди участников инцидента – семеро детей. Правда, по данным СМИ, все отделались легким испугом и серьезных травм не получили. Вероятная причина случившегося – механическая неисправность.