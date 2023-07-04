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В США 8 человек застряли на аттракционе

04 июля 2023 19:28
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Новости США. Трагедией едва не завершились развлечения в американском парке аттракционов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восемь человек застряли на аттракционе и провесили вниз головой около трех часов.

В США 8 человек застряли на аттракционе -1

Среди участников инцидента – семеро детей. Правда, по данным СМИ, все отделались легким испугом и серьезных травм не получили. Вероятная причина случившегося – механическая неисправность.

# Аттракционы # Новости США # Фотофакт

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