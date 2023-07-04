В Греции сотни демонстрантов собрались у посольства Франции

Пик беспорядков во Франции пройден. Об этом заявил Эммануэль Макрон на совещании в Елисейском дворце. Вместе с тем акции протеста разрастаются и за пределами Пятой республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции несколько сотен демонстрантов собрались у посольства Франции. В центре Афин прошла акция в знак солидарности с французскими протестующими. В отличие от подобных мероприятий на родине это прошло мирно. О задержаниях или столкновениях с полицией не сообщается. Напомним, протесты во Франции вызваны полицейским беспределом. Один из правоохранителей застрелил 17-летнего подростка, который отказался предоставить документы для проверки. После этого страну охватили массовые беспорядки. Материальный ущерб от них превысил 1 миллиард евро.