Северная Корея запустила ракеты в сторону Японии

Новости мира. Северная Корея опять взбудоражила мировое сообщество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране провели новые испытания баллистических ракет. Их запустили в сторону Японского моря.
Новости мира. Северная Корея опять взбудоражила мировое сообщество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране провели новые испытания баллистических ракет. Их запустили в сторону Японского моря.
Известно, что один из зарядов достиг исключительной экономической зоны Японии. Премьер этой страны заявил, что подобные пуски нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.
Испытания прошли буквально на следующий день после того, как КНДР и США договорились возобновить переговоры об отказе от ядерного оружия. Они назначены на ближайшую субботу.