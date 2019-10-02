Северная Корея запустила ракеты в сторону Японии

Новости мира. Северная Корея опять взбудоражила мировое сообщество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране провели новые испытания баллистических ракет. Их запустили в сторону Японского моря.

Известно, что один из зарядов достиг исключительной экономической зоны Японии. Премьер этой страны заявил, что подобные пуски нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.