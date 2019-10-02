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В Австралии разрешили отстреливать кенгуру

02 октября 2019 08:22
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Новости Австралии. В Австралии разрешили отстреливать кенгуру. Причина – их большая численность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На континенте уже 45 миллионов сумчатых, – а это почти вдвое больше, чем жителей страны.

В Австралии разрешили отстреливать кенгуру-1

В Австралии разрешили отстреливать кенгуру-3

Из-за животных страдают посевы фермеров. Кроме того, под угрозой – местная фауна. Кенгуру оттесняют других диких обитателей от водопоев и еды.

В Австралии разрешили отстреливать кенгуру-6

# Дикие животные # Фотофакт

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