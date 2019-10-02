Новости Австралии. В Австралии разрешили отстреливать кенгуру. Причина – их большая численность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На континенте уже 45 миллионов сумчатых, – а это почти вдвое больше, чем жителей страны.
Новости Австралии. В Австралии разрешили отстреливать кенгуру. Причина – их большая численность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На континенте уже 45 миллионов сумчатых, – а это почти вдвое больше, чем жителей страны.
Из-за животных страдают посевы фермеров. Кроме того, под угрозой – местная фауна. Кенгуру оттесняют других диких обитателей от водопоев и еды.