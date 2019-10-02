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Скандальный художник Бэнкси открыл ночной музей

02 октября 2019 08:27
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Новости мира. Таинственный художник Бэнкси открыл ночной музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Салон с необычным названием «Валовой внутренний продукт» находится в лондонском районе Кройдон.

Скандальный художник Бэнкси открыл ночной музей-1

Работы, которые там представлены, предназначены лишь для показа. Купить их можно будет только через интернет. Минимальная стоимость – 12 долларов.

Скандальный художник Бэнкси открыл ночной музей-4

Выставочный зал будет открыт всего несколько недель. Бенкси сообщил в своем инстаграме, что посещать музей лучше всего ночью.

Скандальный художник Бэнкси открыл ночной музей-7

Этот автор – один из самых популярных современных художников. Кто скрывается под псевдонимом «Бэнкси», знают лишь его личные помощники.

Скандальный художник Бэнкси открыл ночной музей-10

Скандальный художник Бэнкси открыл ночной музей-12

Скандальный художник Бэнкси открыл ночной музей-14

# Художник # Бэнкси # Фотофакт

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