Скандальный художник Бэнкси открыл ночной музей

Новости мира. Таинственный художник Бэнкси открыл ночной музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Салон с необычным названием «Валовой внутренний продукт» находится в лондонском районе Кройдон.

Работы, которые там представлены, предназначены лишь для показа. Купить их можно будет только через интернет. Минимальная стоимость – 12 долларов.

Выставочный зал будет открыт всего несколько недель. Бенкси сообщил в своем инстаграме, что посещать музей лучше всего ночью.