Скончался чешский певец Карел Готт. Ему было 80 лет

Как сообщает РИА Новости, исполнитель скончался в ночь на второе октября. По информации пресс-секретаря певца, Карел Готт умер в окружении членов семьи.

В начале сентября исполнитель рассказал своим поклонникам в социальной сети о борьбе с онкологическим заболеванием. У Готта был диагностирован острый лейкоз.

Карела Готта называли «чешским соловьем». Он выступал на сцене более 40 лет. Песни из фильма «Три орешка для золушки» в исполнении певца были известны во всем мире.