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Скончался чешский певец Карел Готт. Ему было 80 лет

02 октября 2019 09:29
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Новости Чехии. В возрасте 80 лет умер чешский певец Карел Готт.  

Как сообщает РИА Новости, исполнитель скончался в ночь на второе октября. По информации пресс-секретаря певца, Карел Готт умер в окружении членов семьи.   

Скончался чешский певец Карел Готт. Ему было 80 лет-1

Фото: instagram.com/officialkarelgott 

В начале сентября исполнитель рассказал своим поклонникам в социальной сети о борьбе с онкологическим заболеванием. У Готта был диагностирован острый лейкоз.   

Карела Готта называли «чешским соловьем». Он выступал на сцене более 40 лет. Песни из фильма «Три орешка для золушки» в исполнении певца были известны во всем мире.  

# Некролог # Карел Готт

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