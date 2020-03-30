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Северная Корея испытала многозарядную пусковую установку

30 марта 2020 08:12
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Новости мира. Сверхтяжёлую многозарядную пусковую установку испытали в КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Северная Корея испытала многозарядную пусковую установку-1

Целью запусков было изучение тактико-технических характеристик машины, которая будет поставлена в подразделения Корейской народной армии.

Северная Корея испытала многозарядную пусковую установку-4

Накануне Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Они пролетели 230 километров и упали в воду. 

# Оружие и боеприпасы # Ким Чен Ын # Фотофакт

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