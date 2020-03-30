Северная Корея испытала многозарядную пусковую установку

Новости мира. Сверхтяжёлую многозарядную пусковую установку испытали в КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целью запусков было изучение тактико-технических характеристик машины, которая будет поставлена в подразделения Корейской народной армии.