Северная Корея испытала многозарядную пусковую установку

Новости мира. Сверхтяжёлую многозарядную пусковую установку испытали в КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Сверхтяжёлую многозарядную пусковую установку испытали в КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Целью запусков было изучение тактико-технических характеристик машины, которая будет поставлена в подразделения Корейской народной армии.
Накануне Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Они пролетели 230 километров и упали в воду.