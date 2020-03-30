В Китае сошёл с рельсов и опрокинулся пассажирский поезд

Новости Китая. В Китае с рельсов сошёл пассажирский поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что состав направлялся в город Гуанчжоу. На полпути 5 вагонов с людьми опрокинулись. По предварительным данным, причиной инцидента стал оползень, сошедший на пути. Увидев, что дорога заблокирована, машинист резко затормозил. Очевидцы сообщают о возникновении возгорания.