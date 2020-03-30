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В Китае сошёл с рельсов и опрокинулся пассажирский поезд

30 марта 2020 08:01
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Новости Китая. В Китае с рельсов сошёл пассажирский поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае сошёл с рельсов и опрокинулся пассажирский поезд -1

Известно, что состав направлялся в город Гуанчжоу. На полпути 5 вагонов с людьми опрокинулись.

По предварительным данным, причиной инцидента стал оползень, сошедший на пути. Увидев, что дорога заблокирована, машинист резко затормозил. Очевидцы сообщают о возникновении возгорания.

В Китае сошёл с рельсов и опрокинулся пассажирский поезд -4

В Китае сошёл с рельсов и опрокинулся пассажирский поезд -6

На месте происшествия работают бригады пожарных, медики и правоохранители. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. 

В Китае сошёл с рельсов и опрокинулся пассажирский поезд -9

# Авария # Фотофакт

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