Россия закрыла границы с Беларусью. Но есть исключения

Новости Беларуси. Россия полностью закрыла границы, в том числе и с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С полуночи ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

Исключение сделано для дипломатов и членов официальных делегаций, водителей грузовых автомобилей международного сообщения. Кроме того, россияне могут выехать за рубеж на похороны близкого родственника при наличии подтверждающих документов. Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы