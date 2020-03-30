Россия закрыла границы с Беларусью. Но есть исключения

Новости Беларуси. Россия полностью закрыла границы, в том числе и с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С полуночи ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.
Исключение сделано для дипломатов и членов официальных делегаций, водителей грузовых автомобилей международного сообщения. Кроме того, россияне могут выехать за рубеж на похороны близкого родственника при наличии подтверждающих документов.
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Закрытие границ не коснется двух пассажирских составов: продолжат курсировать поезда Минск – Москва и Брест – Санкт-Петербург.
Информацию можно уточнить на сайте БелЖД. Путь открыт и в Калининградскую область для граждан следующих транзитом. На такие меры правительство России пошло «в целях предупреждения проникновения в страну новой коронавирусной инфекции».